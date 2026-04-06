Новият изпълнителен директор на Локомотив (Пловдив) дава пресконференция преди дербито с Ботев

Новият изпълнителен директор на Локомотив (Пловдив) Георги Величков ще даде пресконференция преди предстоящото градското дерби с Ботев, съобщиха от ръководството на "железничарите".



Брифингът ще се състои на 7 април (вторник) от 14:00 часа в залата за пресконференции на "Лаута".



Величков за първи път ще направи изявление пред медиите, откакто пое поста на изпълнителен директор на "черно-белите".



В средата на месец март той замени на тази позиция Тома Цилев, който напусна по лични причини. В сряда Локомотив гостува на Ботев в дербито на Пловдив.