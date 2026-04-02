Меси, Роналдо, Мбапе и Винисиус се събраха в реклама за световната купа

Може би четирите най-големи звезди на предстоящия Мондиал 2026 - аржентинецът Лионел Меси, португалецът Кристиано Роналдо, французинът Килиан Мбапе и бразилецът Винисиус Жуниор взеха участие в любопитна реклама на “Лего”, свързана със световната купа.

В едноминутното видео с хумористичен тон се вижда как четиримата изявени играчи са седнали край въртяща се маса и всеки един от тях се опитва да сложи миниатюрна версия на себе си върху модел от конструктор на най-желания трофей във футбола. В крайна сметка, никой не успява да го направи, като победителят в тази надпревара е неизвестно момче, което излиза на показ чак към края на клипа. След това се появява и слоганът на кампанията: “Всеки иска парче” (Everyone wants a piece).

Въпросното видео, което беше споделено от всеки от четиримата футболисти, бързо събра огромна популярност в социалните мрежи и предизвика голям ентусиазъм сред футболните фенове.