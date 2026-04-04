Реал Мадрид загуби след безобразен футбол

Реал Мадрид изигра един от най-неубедителните си мачове през сезона и логично отстъпи с 1:2 на Майорка като гост в среща от 30-ия кръг на Ла Лига. Това е пето поражение за столичани в шампионата и е отлична новина за лидера Барселона. Освен това загубата идва броени дни преди първия сблъсък с Байерн (Мюнхен) от четвъртфиналите в Шампионската лига.

Ману Морланес изведе Майорка напред в 42-рата минута. След това гостите не сториха почти нищо, но все пак в 88-ата завърналият се след лечение на контузия Едер Милитао изравни. Не се стигна обаче до хепиенд за Реал, защото в добавеното време Ведат Муричи донесе успеха на своите с попадение за 2:1.

До този мач тимът на Алваро Арбелоа беше в силна серия от пет поредни победи във всички турнири. Наставникът беше решил да остави Винисиус Жуниор и Джуд Белингам на пейката, но през второто полувреме те влязоха в игра. След 4-месечно възстановяване от травма се появи и Едер Милитао. Иначе титуляр беше 22-годишният юноша Мануел Анхел Моран-Мами. Вратарят Андрий Лунин сложи капитанската лента, а Федерико Валверде беше наказан.

Килиан Мбаше, който се завърна в стартовите 11, имаше няколко положения през първото полувреме, но после се загуби. Една чиста ситуация още при 0:0 пропуснаха и домакините.

В същото време отборът от Балеарските острови е в зоната на изпадащите, като загуби пет от последните си седем мача в Ла Лига.

Реал не започна добре този мач, като даже тимът на Майорка първо стигна до няколко опасни центрирания. Столичани застрашиха вратата на домакините за първи път в 16-ата минута, когато Мами засече с глава подаване на Мбапе.

В 22-рата Мбапе пропусна да открие, след като беше изведен сам срещу вратаря и стреля от трудно положение, но Лео Роман отрази. Три минути след това французинът отново беше спрян от вратаря на Майорка от сходно положение.

Още на този етап футболистите на Майорка показаха, че се задъхват да спират съперника. В 33-тата обаче ново спасяване на Роман - този път след изстрел на Арда Гюлер - запази нулевото равенство.

Играчите на Майорка отговориха с чисто положение пред Лунин в 35-ата, когато нисичкият Ману Морланес пропусна да отправи точен удар с глава от няколко метра.

Същият този футболист обаче се реваншира в 42-рата, когато с лекота беше точен за 1:0.

На почивката Арбелоа не предприе смени в състава на Реал Мадрид. Мбапе си оставаше най-дейният играч на отбора и в 55-ата стигна до нова възможност, но и този път вратарят Роман успя да спаси мрежата си.

Малко преди час игра наставникът на Реал Мадрид реагира с тройна смяна, вкарвайки Винисиус, Белингам и Милитао. Това обаче не се отрази веднага на представянето на "кралете". Дълго време тимът нямаше почти никакви шансове.

Чак в 88-ата минута гостите сториха нещо смислено и тогава Милитао изравни с глава за 1:1 след центриране от корнер.

Вместо обаче Реал да натисне и да стигне до победен гол, такъв падна в мрежата на столичани. Точен беше Муричи в добавеното време - 2:1 за Майорка.

Във вторник Реал излиза срещу Байерн на "Бернабеу", след което още в петък отново ще е домакин - на Жирона в Ла Лига. С тази си победа пък Майорка напусна зоната на изпадащите.