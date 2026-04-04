Важна фигура лобира за Малдини за шеф на италианския футбол

Според информации в италианската преса легендата на Милан Паоло Малдини е възможен кандидат за нов президент на Италианската футболна федерация (FIGC) след оставката на Габриеле Гравина.

Италианският футбол се намира в криза след безпрецедентния провал за класиране на трето поредно Световно първенство. Това доведе до оставки на президента на FIGC Гравина, селекционера Дженаро Гатузо и ръководителя на делегацията Джанлуиджи Буфон. Малдини е сред вариантите за ръководител на италианския футбол. В момента тече търсене на нов лидер на федерацията, който да осъществи реформи, насочени към развитието на италианските таланти, а великият бранител се очертава като интригуващ кандидат.

Според вестник La Stampa бившият защитник на Италия е първият избор, предложен от министъра на спорта Андреа Абоди. Изборите за нов президент на FIGC ще се проведат на 22 юни, като кандидатурите трябва да бъдат потвърдени поне 40 дни преди това. Въпреки това може да се окаже трудно Малдини да бъде убеден да приеме поста, тъй като той винаги е твърдял, че единствената му работа в италианския футбол би била свързана с Милан. Той беше клубен директор по развитието през сезон 2018/19, след което стана технически директор до безцеремонното му уволнение през юни 2023 г. Бившият футболист е и съсобственик на Маями ФК, като има впечатляващите 126 мача за националния отбор на Италия.

