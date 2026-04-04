  • 4 апр 2026 | 20:50
Спалети: Все още има майки, които бълват таланти като Баджо, Тоти, Дел Пиеро и Канаваро

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети изрази огорчение, но и оптимизъм след провала на Италия да се класира за Мондиал 2026. Именно той стартира световните квалификации като селекционер на тима, но бързо беше заменен от Дженаро Гатузо.

“Познавам всички там и съм наясно колко много обич и страст са вложили в това. Тъжен съм за случилото се, но и се надявам хората да се вслушат във всякакви съвети, както и да започнат да планират правилно за бъдеще. Трябва да се запитаме дали наистина ни е грижа за това да извличаме стойност от талантите. В момента има мнозина чуждестранни собственици в италианския футбол. Това е добре, но трябва да се запитаме дали искат да извлекат максимума от италианските футболисти. Също така е редно да търсим най-доброто от другите страни. Мисля, че все още има много майки, които бълват таланти като Роберто Баджо, Франческо Тоти, Алесандро Дел Пиеро и Фабио Канаваро. Така че трябва да сме в позиция да използваме талантите, които майките дават на света”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Той отказа да говори за предстоящото подновяване на своя договор с Ювентус, като също така потвърди, че Душан Влахович няма да е титуляр срещу Дженоа, и похвали намиращия се в силна форма Жереми Бога. “Не разбирам защо толкова се вълнувате за контракта ми. С клуба имаме отлични взаимоотношения, като ще имаме възможността да обсъдим тази тема. Просто няма нужда да е точно сега. Това трябва да стане по естествен път. Влахович тренира добре и е на разположение, но се съмнявам, че ще може да стартира като титуляр. Той обаче може да ни е от полза. Бога показа на какво е способен. Той е играч, който има изблици на скорост, но не обича физическите единоборства. Радваме се, че е при нас”, заяви опитният наставник.

Спалети подчерта важността на оставащите мачове до края на сезона и определи Даниеле Де Роси за свой футболен “син” предвид предстоящия сблъсък между техните отбори. “Това е важен финален спринт, но е обичаен стандарт за нас. Затова, когато казвате, че ни очакват осем финала, винаги трябва да е така за Ювентус. Трябва да сме готови да дадем най-доброто от себе си, като нямаме право на грешка. На практика трябва да спечелим всички мачове, за да завършим в топ 4. Стартираме срещу един доста труден отбор като Дженоа. Даниеле е едно от моите футболни “деца” и ме е грижа за него, като мисля, че и обратното важи. От друга страна, като всички взаимоотношения между баща и син, понякога му лазя по нервите. Съставът на Дженоа подхожда на Де Роси, защото си личат неговите характеристики и манталитет в състава”, добави той.

Снимки: Gettyimages

