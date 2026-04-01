Не е ясно къде ще домакинства ЦСКА, ако се класира за Европа

Сериозна мъгла витае около домакинствата на ЦСКА, ако тимът се класира за евротурнирите, съобщава „Тема Спорт“. „Червените“ са заявили пред УЕФА Националния стадион „Васил Левски“ като първи избор за мачовете си в документите за лиценз. Причината за това е, че „Българска армия“ все още се изгражда и след като бъде официално завършен, трябва да мине комисия към европейската централа, която да му даде оторизация и съответната категория – четвърта. Целта на строителите и всички специалисти, които работят по завършването на най-модерното съоръжение у нас, е то да бъде готово в първата половина на юли. Както е известно, в началото на март започна поставянето на ултрамодерна тревна настилка от световния лидер SIS Pitches. Този процес отнема около три месеца.

Годой повежда атаката на ЦСКА в Стара Загора

Предвид липсата на точна дата за откриване на „Армията“, за момента „Васил Левски“ се явява вариант А за евентуалните европейски домакинства на ЦСКА. Проблемът е, че след края на сезона на Националния стадион ще се извърши ремонт както на лекоатлетическата писта, така и на игрището. Плановете са тези дейности да приключат около 20 юли, но не е изключено да продължат и през август.

Родният участник в Лига Европа стартира от първия квалификационен кръг, насрочен за 9 и 16 юли, а тези в Лигата на конференциите от втория – 23 и 30 юли. Така ЦСКА най-вероятно ще трябва да премине към План С, ако „Васил Левски“ и „Армията“ не са годни за игра.

Алтернативата е стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, който бе заявен от клуба пред УЕФА и за настоящия сезон, оказал се нулев за “червените” в Европа. Вероятността за червени международни вечери на „Колежа“ не изглежда никак малка, а ЦСКА ще трябва да търси решение и за домакинствата си в първенството, което стартира в средата на юли.