Решаващ ден за Улаус Скаршем

Днешният ден ще бъде ключов за бъдещето на халфа Улаус Скаршем. Причина за това е, че в 23:59 ч. тази вечер ще затвори трансферният прозорец в Норвегия. Именно завръщане в родината е последният шанс на ненужния в ЦСКА полузащитник за нов отбор през пролетта, тъй като навсякъде другаде пазарът вече приключи.

В последните дни медиите в скандинавската страна усилено пишат, че Кристиансунд се интересува от услугите на 27-годишния играч и е готов да го привлече в редиците си. Клубът обаче разглежда и други опции. През миналия сезон тимът завърши на 13-а позиция в първенството, на 3 точки пред зоната на изпадащите.

Ако Скаршем не смени клубната си принадлежност днес, той ще продължи да тренира за здраве с дубъла на ЦСКА, но и да получава заплатата си. Не е изключено, при такъв развой, "армейците" за прекратят неговия договор срещу компенсация.