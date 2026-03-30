Пуснаха билетите за феновете на ЦСКА в Стара Загора

Билетите за гостуването на ЦСКА в Стара Загора в мач от 28-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 4 април (събота) от 19:30 ч. на стадион "Берое".

Цената на билета за Сектор Г, където ще бъдат настанени "червените" привърженици, е 10 евро. Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, както и физически на касата пред "армейската" трибуна в деня на двубоя след 16:30 ч.

Достъпът за деца до 14-годишна възраст и на пенсионери е безплатен.