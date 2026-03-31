Берое пусна билети от по 10 евро за домакинството срещу ЦСКА

Билетите за срещата от 28-ия кръг на футболното първенство между Берое и ЦСКА в Стара Загора вече са в продажба, съобщиха домакините на двубоя.

Цената на талоните е 10 евро, ако бъдат закупени предварително и в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 25,50 евро.



Билетите са в предварителна продажба на всички каси на kupibileti в страната, както и онлайн. За гостуващите фенове цените са същите и ще се предлагат онлайн или на касата пред сектор "Гости".



Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.



Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор "Гости" от западната страна на стадиона.