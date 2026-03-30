ЦСКА обяви програмата си до мача срещу Берое

Представителният отбор на ЦСКА стартира от днес подготовка за предстоящото гостуване на Берое в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Утре (31 март) "армейците" ще имат две тренировки, а в останалите дни до мача ще се готвят едноразово на клубната база в Панчарево.

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

В последните дни от работната седмица към състава на Христо Янев се очаква да се присъединят всички футболисти, заети с различни национални гарнитури по време на международния прозорец на ФИФА - Иван Турицов и Теодор Иванов (България "А"), Петко Панайотов (България U21), Алекс Тунчев (България U19), Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Йоанис Питас (Кипър) и Исак Соле (ЦАР).

Двубоят с Берое ще се играе на 4 април (събота) от 19:30 ч. на стадион "Берое" в Стара Загора.