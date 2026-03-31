Годой повежда атаката на ЦСКА в Стара Загора

  • 31 март 2026 | 09:24
Леандро Годой ще води атаката на ЦСКА в предстоящото гостуване на Берое, твърди "Тема Спорт". Двубоят в Стара Загора е в събота от 19:30 часа.

Аржентинският централен нападател за първи път от началото на годината ще започне два поредни мача като титуляр, след като досега през пролетта Христо Янев възлагаше по-голямо доверие на Йоанис Питас. Кипърецът стартира в 6 мача, а аржентинецът в 3. Годой обаче вкара в последния кръг срещу Добруджа (2:0), когато започна сред 11-те, а след това в контролата с Оборище (Панагюрище) по време на международната пауза наниза 4 попадения.

Христо Янев похвали Годой и заяви: Младите трябва да продължават да работят по същия начин

Янев има възможност да работи пълноценно с Кошмара, докато Питас е ангажиран с националния отбор на Кипър. Това също ще натежи при избора на треньора за стартов състав срещу Берое.

Така Годой ще започне от първата минута при завръщането си в Стара Загора. То ще е второ за нападателя, откакто премина в ЦСКА през лятото и първо срещу предишния му тим. Припомняме, че на 18 септември "армейците" гостуваха в града на липите на Арда, тъй като теренът в Кърджали се подменяше. Загубата с 0:1 в онзи мач доведе до уволнението на Душан Керкез.

ЦСКА обяви програмата си до мача срещу Берое

През октомври Годой вкара на Берое при победата с 5:1 на "Васил Левски", като този гол му помогна да се "отпуши" и в следващите 5 срещи отбеляза 8 попадения. След това обаче формата му спадна, като от началото на годината и двамата с Питас са длъжници на върха на атаката. Христо Янев редовно ги върти на терена с надеждата някой да "захапе", като визитата в събота ще е поредна възможност за Годой.

Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

Днес се определят последните участници на Световното

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

Сериозен тест за България U19

Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

