Постекоглу: "Не ми е приятно да гледам Тотнъм в такова състояние

Ангелос Постекоглу заяви, че е било безкрайно неприятно да гледа по телевизията мача между Тотнъм и Нотингам Форест (0:3), които самият той водеше през последните 12 месеца. Австралиецът добави, че изобщо не си е представял, че нещата ще се развият по този начин и че “шпорите” ще бъдат въвлечени в битката за оцеляване в елита на английския футбол.

“Все още се интересувам силно от този отбор заради футболистите и част от треньорите, които бяха и при мен. Прекарали сме две години заедно и тази връзка е трайна. Ако ми бяхте казали през миналия май, че ще стоя тук и ще говоря за два отбора, които съм водил в следващите месеци, щях да ви сметна за луди. Очевидно обаче стана точно така. Беше некомфортно и със сигурност неприятно. Не ми е окей и да гледам Спърс в битка за оцеляване, защото все още съм привързан към този клуб", сподели Постекоглу.

Тотнъм и Тудор се разделят още през тази седмица?

"Все пак това са две години, които изобщо не бяха лесни, но аз вложих цялата си енергия в работата с отбора. В предпоследния ми мач спечелихме и европейски трофей, което беше нашият връх. Връзката ще остане завинаги и не ми е приятно да ги гледам в такова състояние. Изобщо не си представях, че нещата ще се развият по този начин", каза още бившият мениджър на Тотнъм.

"Битката няма да бъде лесна и отпадането е неприятно за всеки клуб, но при Тотнъм ще бъде още по-зле. Все още имат всички шансове и качеството да останат, но им трябва и малко късмет", завърши Постекоглу.