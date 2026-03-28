Три фен групи на Тотнъм се обявиха срещу потенциално назначение на Роберто Де Дзерби

Три фен групи на Тотнъм призоваха ръководството на английския клуб да преосмисли евентуалното назначение на Роберто Де Дзерби поради подкрепата му в миналото за нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд. Пет загуби от седем мача за застрашения от изпадане лондонски тим увеличиха натиска върху временния мениджър Игор Тудор, който в момента се справя с неотдавнашната смърт на баща си Марио, пише агенция DPA.

Все още не е взето окончателно решение за бъдещето на Тудор в клуба, но Де Дзерби е свързван с Тотнъм, след като напусна треньорския пост в Олимпик Марсилия през февруари.

Според Press Association малко вероятно е той да приеме роля в средата на сезона, като вместо това предпочита да изчака до лятото, за да оцени възможностите си, но фен групите Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach изразиха загрижеността си относно евентуално назначение на италианеца, след като той работи с Грийнууд в тима от Марсилия.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Грийнууд беше обвинен през октомври 2022 година в опит за изнасилване, контролиращо и принудително поведение и нападение, причинило телесна повреда, по обвинения от приятелката му, а снимки и видеоклипове бяха публикувани онлайн. Впоследствие Мейкън Грийнууд възобнови кариерата си и се присъедини към Олимпик Марсилия през 2024-а.

„Ние сме дълбоко загрижени за този клуб и не само за това, което се случва на терена, но и за това, което Тотнъм представлява извън него. Не става въпрос само за резултати или стил. Става въпрос за ценности, идентичност и за типа хора, които избираме да ни представляват. Всички искаме Тотнъм да продължи напред, но как правим това е важно. Когато някой на тази позиция публично защитава играч като Мейсън Грийнууд и го представя по начин, който омаловажава сериозността на случилото се, това има значение, не само изолирано, но и по отношение на това, което сигнализира“, казват от групата Proud Lilywhites.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages