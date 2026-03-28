Три фен групи на Тотнъм се обявиха срещу потенциално назначение на Роберто Де Дзерби

  28 март 2026 | 12:37
Три фен групи на Тотнъм призоваха ръководството на английския клуб да преосмисли евентуалното назначение на Роберто Де Дзерби поради подкрепата му в миналото за нападателя на Марсилия Мейсън Грийнууд. Пет загуби от седем мача за застрашения от изпадане лондонски тим увеличиха натиска върху временния мениджър Игор Тудор, който в момента се справя с неотдавнашната смърт на баща си Марио, пише агенция DPA.

Все още не е взето окончателно решение за бъдещето на Тудор в клуба, но Де Дзерби е свързван с Тотнъм, след като напусна треньорския пост в Олимпик Марсилия през февруари.

Според Press Association малко вероятно е той да приеме роля в средата на сезона, като вместо това предпочита да изчака до лятото, за да оцени възможностите си, но фен групите Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach изразиха загрижеността си относно евентуално назначение на италианеца, след като той работи с Грийнууд в тима от Марсилия.

Постекоглу: "Не ми е приятно да гледам Тотнъм в такова състояние
Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Грийнууд беше обвинен през октомври 2022 година в опит за изнасилване, контролиращо и принудително поведение и нападение, причинило телесна повреда, по обвинения от приятелката му, а снимки и видеоклипове бяха публикувани онлайн. Впоследствие Мейкън Грийнууд възобнови кариерата си и се присъедини към Олимпик Марсилия през 2024-а.

„Ние сме дълбоко загрижени за този клуб и не само за това, което се случва на терена, но и за това, което Тотнъм представлява извън него. Не става въпрос само за резултати или стил. Става въпрос за ценности, идентичност и за типа хора, които избираме да ни представляват. Всички искаме Тотнъм да продължи напред, но как правим това е важно. Когато някой на тази позиция публично защитава играч като Мейсън Грийнууд и го представя по начин, който омаловажава сериозността на случилото се, това има значение, не само изолирано, но и по отношение на това, което сигнализира“, казват от групата Proud Lilywhites.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де ла Фуенте разясни казуса с вратарите

Де ла Фуенте разясни казуса с вратарите

  • 28 март 2026 | 07:37
  • 4655
  • 0
Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

Нагелсман: В някои ситуации не бяхме перфектни

  • 28 март 2026 | 06:47
  • 1017
  • 0
Селекционерът на Сърбия: Липсва ни да се издигнем на по-високо ниво

Селекционерът на Сърбия: Липсва ни да се издигнем на по-високо ниво

  • 28 март 2026 | 06:29
  • 1648
  • 0
Виртц: И трите гола, които допуснахме, можеха да бъдат избегнати

Виртц: И трите гола, които допуснахме, можеха да бъдат избегнати

  • 28 март 2026 | 05:58
  • 1216
  • 0
Аржентина бързо реши всичко срещу Мавритания

Аржентина бързо реши всичко срещу Мавритания

  • 28 март 2026 | 04:50
  • 14639
  • 5
Пулишич: Има напрежение, но не е нещо, с което да не мога да се справя

Пулишич: Има напрежение, но не е нещо, с което да не мога да се справя

  • 28 март 2026 | 03:50
  • 2520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 24469
  • 167
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 8748
  • 6
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 8139
  • 7
Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

  • 28 март 2026 | 10:47
  • 2250
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 5394
  • 10
По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

  • 28 март 2026 | 11:29
  • 2439
  • 1