Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

Тотнъм и Игор Тудор се разделят по взаимно съгласие, обявиха от клуба. Хърватският наставник пое “шпорите” в средата на февруари след уволнението на Томас Франк с договор до края на сезона и със задачата да запази мястото на отбора в Премиър лийг. Представянето на лондончани под негово ръководство не се подобри, а в седемте си двубоя той постигна едва една победа, пет загуби и едно равенство. В първенството пък Тотнъм постигна четири поражения и спечели единствената си точка в гостуването на Ливърпул.
“Можем да потвърдим, че Игор Тудор напуска клуба по взаимно съгласие. Томислав Рогич и Рикардо Рагначи също напускат своите роли на треньор на вратарите и човек по физическата подготовка. Благодарим и на тримата за усилията им в тези шест седмици. Също така отбелязвам скръбта, която Игор преживя наскоро и изразяваме подкрепата си към него и семейството му. В най-скоро време ще оповестим новия треньор на тима,” се казва в официалното съобщение на клуба.
Тотнъм продължава да е застрашен от изпадане, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки. Уест Хам е само точка зад тях и е първият тим сред изпадащите.
