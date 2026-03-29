Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

Тотнъм и Игор Тудор се разделят по взаимно съгласие, обявиха от клуба. Хърватският наставник пое “шпорите” в средата на февруари след уволнението на Томас Франк с договор до края на сезона и със задачата да запази мястото на отбора в Премиър лийг. Представянето на лондончани под негово ръководство не се подобри, а в седемте си двубоя той постигна едва една победа, пет загуби и едно равенство. В първенството пък Тотнъм постигна четири поражения и спечели единствената си точка в гостуването на Ливърпул.

“Можем да потвърдим, че Игор Тудор напуска клуба по взаимно съгласие. Томислав Рогич и Рикардо Рагначи също напускат своите роли на треньор на вратарите и човек по физическата подготовка. Благодарим и на тримата за усилията им в тези шест седмици. Също така отбелязвам скръбта, която Игор преживя наскоро и изразяваме подкрепата си към него и семейството му. В най-скоро време ще оповестим новия треньор на тима,” се казва в официалното съобщение на клуба.

Тотнъм продължава да е застрашен от изпадане, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки. Уест Хам е само точка зад тях и е първият тим сред изпадащите.

Още от Футбол свят

Пике направи сравнение между Меси и Роналдо

Пике направи сравнение между Меси и Роналдо

  • 29 март 2026 | 17:57
  • 901
  • 1
Мбапе: Кристиано и Ди Стефано са били критикувани в Реал Мадрид, защо и аз да не бъда

Мбапе: Кристиано и Ди Стефано са били критикувани в Реал Мадрид, защо и аз да не бъда

  • 29 март 2026 | 17:16
  • 1156
  • 4
Още проблеми за Артета, Райс и Сака се прибраха с травми от националния отбор

Още проблеми за Артета, Райс и Сака се прибраха с травми от националния отбор

  • 29 март 2026 | 17:04
  • 1367
  • 4
Рууни за Англия: Най-важно е Кейн да е във форма

Рууни за Англия: Най-важно е Кейн да е във форма

  • 29 март 2026 | 16:34
  • 748
  • 1
Чистка в Ювентус през лятото

Чистка в Ювентус през лятото

  • 29 март 2026 | 16:33
  • 1435
  • 1
"Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

"Магьосник на терена и поет с топката в крака": Спортинг и Щутгарт отдадоха дължимото на легендата си Балъков

  • 29 март 2026 | 16:20
  • 4616
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

  • 29 март 2026 | 15:53
  • 19129
  • 25
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 27059
  • 228
Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

Нова грешна стъпка за Дунав - Черноморец (Бургас) взе точка от лидера

  • 29 март 2026 | 18:23
  • 7666
  • 19
Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребро, Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя на Световната купа в София

  • 29 март 2026 | 19:09
  • 136
  • 0
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 28094
  • 56
Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

Националите тренират с настроение преди мача срещу Индонезия

  • 29 март 2026 | 16:01
  • 5571
  • 7