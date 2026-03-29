Тотнъм обяви раздялата с Игор Тудор, не е ясно кой ще води отбора до края на сезона

Тотнъм и Игор Тудор се разделят по взаимно съгласие, обявиха от клуба. Хърватският наставник пое “шпорите” в средата на февруари след уволнението на Томас Франк с договор до края на сезона и със задачата да запази мястото на отбора в Премиър лийг. Представянето на лондончани под негово ръководство не се подобри, а в седемте си двубоя той постигна едва една победа, пет загуби и едно равенство. В първенството пък Тотнъм постигна четири поражения и спечели единствената си точка в гостуването на Ливърпул.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

“Можем да потвърдим, че Игор Тудор напуска клуба по взаимно съгласие. Томислав Рогич и Рикардо Рагначи също напускат своите роли на треньор на вратарите и човек по физическата подготовка. Благодарим и на тримата за усилията им в тези шест седмици. Също така отбелязвам скръбта, която Игор преживя наскоро и изразяваме подкрепата си към него и семейството му. В най-скоро време ще оповестим новия треньор на тима,” се казва в официалното съобщение на клуба.

Тотнъм продължава да е застрашен от изпадане, тъй като се намира едва на 17-ата позиция точно над опасната зона с 30 точки. Уест Хам е само точка зад тях и е първият тим сред изпадащите.

Снимки: Gettyimages