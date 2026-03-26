Деян Кулушевски е претърпял операция на коляното

Халфът на Тотнъм Деян Кулушевски обяви в четвъртък, че е претърпял "малка операция" на контузеното си коляно на десния крак. Проблемът го държи извън игра през целия сезон. Футболистът беше в лагера на Швеция във Валенсия преди полуфиналния плейоф срещу Украйна за класиране на Мондиал 2026. Кадри показват как Деян Кулушевски куца, когато се движи.

"Само да уточня нещата. Куцам, защото претърпях малка интервенция на коляното преди 2 седмици. Влязох и извадихa това, което не трябваше да бъде там. Коляното е чудесно сега", написа полузащитникът в профила си в Инстаграм.

Кулушевски не е играл за клуба или родината си от миналия май, когато контузи коляното си в двубой от Висшата лига.

Тотнъм се опитва да избегне изпадане от Висшата лига. Временният мениджър на столичани Игор Тудор заяви миналата седмица, че няма срок за евентуално завръщане в игра на Кулушевски.

Снимки: Imago