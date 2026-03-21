Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

От Кристиано Роналдо до ЛеБрон Джеймс и Шохей Отани. Предлагаме ви пълния списък на най-високоплатените спортисти на планетата, представен от сайта Flashscore, който се позовава на данни на Forbes.

Кристиано Роналдо е най-скъпоплатеният спортист в света за 2025 година. 41-годишният португалец, в момента играч на Ал Насър в Саудитска Арабия, оглавява класацията с общо 275 милиона долара. На терена футболната суперзвезда е заработил 225 милиона, а извън “зеления килим” легендарният нападател е прибавил към сметката си допълнителни 50 милиона.

Далеч назад, със 156 милиона долара, на втора позиция е баскетболистът Стеф Къри. 38-годишният плеймейкър на Голдън Стейт Уориърс е заработил повече от Кристиано извън игрището - 100 милиона долара. Основната му заплата обаче е значително по-ниска от тази на португалеца - 56 милиона долара.

Третото място в класацията е за боксьор - Тайсън Фюри. Британецът е с 10 милиона долара по-малко от Къри, като 140 милиона е спечелил на ринга, а извън него е прибавил още 6 милиона.

В Топ 5 попада и аржентинската футболна суперзвезда Лионел Меси, а веднага след него се нарежда и баскетболният титан ЛеБрон Джеймс.

1. Кристиано Роналдо, футбол | На терена: 225 млн. долара | Извън терена: 50 млн. долара

Португалската звезда подписа през юни нов двугодишен договор със саудитския клуб Ал Насър на стойност близо 700 милиона долара. През последната година Роналдо добави към портфолиото си инвестиции в технологичната компания Whoop, производителя на порцелан Vista Alegre и марката за хранителни добавки Bioniq.

2. Стеф Къри, баскетбол | На терена: 56 млн. долара | Извън терена: 100 млн. долара

През август 2024 г. Стеф Къри подписа удължаване на договора си с Голдън Стейт Уориърс за една година на стойност 62,6 милиона долара. Гардът на Уориърс, който през март стана първият играч в историята на НБА с 4000 отбелязани тройки, удължи и договора си за спортни обувки с Under Armour през 2023 г.

3. Тайсън Фюри, бокс | На терена: 140 млн. долара | Извън терена: 6 млн. долара

Бившият шампион в тежка категория Тайсън Фюри реализира зашеметяващи печалби от 291 000 долара на ден. Циганския крал има също партньорство за насърчаване на туризма в Малта, както и риалити шоу по Netflix, наречено At Home With the Furys.

4. Дак Прескот, американски футбол | На терена: 127 млн. долара | Извън терена: 10 млн. долара

През септември 2024 г. Дак Прескот подписа четиригодишно удължаване на договора си с Далас Каубойс за 240 милиона долара, което го направи най-високоплатения играч в НФЛ с годишна заплата от 60 милиона долара. Извън терена Прескот се радва на спонсорства с няколко марки, включително Jordan Brand на Nike, Dick’s Sporting Goods и Lowe’s.

5. Лионел Меси, футбол | На терена: 60 млн. долара | Извън терена: 75 млн. долара

Като най-високоплатеният играч в историята на МЛС, 38-годишната суперзвезда печели 12 милиона долара годишно, като гарантираното възнаграждение нараства до около 20,5 милиона. Меси има разнообразно портфолио от доходоносни спонсорства, като възловите му партньорства включват пожизнен договор с Adidas, както и Apple, PepsiCo, Budweiser, Mastercard, Hard Rock International и Gatorade.

6. ЛеБрон Джеймс, баскетбол | На терена: 48,8 млн. долара | Извън терена: 85 млн. долара

ЛеБрон Джеймс е в последната година от двугодишното си удължаване на максималния договор с Лос Анджелис Лейкърс за 104 милиона долара, подписано през юли 2024 г., което му носи основна заплата от около 52,6 милиона долара за сезон 2025/26. Като един от двамата активни спортисти милиардери, заедно с Тайгър Уудс, Джеймс е съосновател на компанията за развлекателно развитие и продукция SpringHill.

7. Хуан Сото, бейзбол | На терена: 109 млн. долара | Извън терена: 5 млн. долара

През декември 2024 г. Хуан Сото подписа исторически 15-годишен договор с Ню Йорк Метс за 765 милиона долара, който ще продължи от 2025 до 2039 г. Сделката е най-голямата в историята на професионалния спорт и включва бонус при подписване от 75 милиона долара.

8. Карим Бензема, футбол | На терена: 100 млн. долара | Извън терена: 4 млн. долара

Договорът на Карим Бензема със саудитския клуб Ал-Итихад (подписан през юни 2023 г.) е един от най-доходоносните в историята на футбола, като според информациите общият пакет възлиза на около 200 милиона евро на сезон, включително търговски сделки. Извън терена Бензема до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите, работейки с избрана група спонсори, сред които и Adidas.

9. Шохей Отани, бейзбол | На терена: 2,5 млн. долара | Извън терена: 100 млн. долара

10-годишният договор на Шохей Отани с Лос Анджелис Доджърс за 700 милиона долара (подписан през декември 2023 г.) е уникален поради огромните отлагания на плащания, като 680 милиона долара ще бъдат изплатени между 2034 и 2043 г. Той печели само 2 милиона долара годишно от 2024 до 2033 г., което позволява на отбора да поддържа висока гъвкавост на заплатите. Отани е изградил солидно спонсорско портфолио, което включва Celsius, Under Armour, Presidente, Banreservas Bank и Wilson.

10. Кевин Дюрант, баскетбол | На терена: 51,4 млн. долара | Извън терена: 50 млн. долара

През октомври 2025 г. Кевин Дюрант подписа двугодишно удължаване на договора си с Хюстън Рокетс за 90 милиона долара, което ще продължи до сезон 2027-28. Кевин Дюрант има едно от най-доходоносните спонсорски портфолиа в НБА, подкрепено от пожизнен договор с Nike и прогнозни годишни приходи извън терена от 50 милиона долара.

Снимки: Imago