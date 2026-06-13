Балкански страсти: Ето как изгледаха мача в Босна

Босна и Херцеговина отново стигна своя голям момент на световната футболна сцена, играейки на Мондиал 2026.

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Бошняците откриха форума с равенство 1:1 срещу един от домакините на турнира Канада, като дори бяха близо до победата.

Бошняците поведоха с гол на Йово Лукич в 21-вата минута, но в крайна сметка изпуснаха успеха след попадението на Кайл Ларин от “кленовите листа” в 78-ата минута.

Двубоят пък се проведе на стадион "БМО Фийлд" в Торонто, където е и една от големите задгранични босненски диаспори.

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

Мачът логично предизвика огромен интерес и в страната на Балканския полуостров, а в столицата Сараево хиляди изгледаха сблъсъка в реално време, а неподправените им реакции обиколиха световния видеообмен.

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Босна и Херцеговина се намира в група “В” и освен с домакина Канада ще играе още с Швейцария на 18-и юни (четвъртък) от 22:00 часа българско време и срещу домакина на предходния Мондиал, който бе през 2022 г. - Катар.

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Тези, както и всички останали мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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