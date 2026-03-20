Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Кристиано Роналдо очаквано не бе повикан в състава на Португалия за предстоящите приятелски мачове. 41-годишната звезда е контузен и пропусна последните двубои на Ал-Насър, като замина за Испания, където да се възстановява. Португалците ще играят срещу Мексико на реновирания стадион “Ацтека” на 28 март и срещу Съединените щати в Атланта на 31 март.

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес даде подробности за състоянието на Кристиано: “Той е с лека мускулна контузия и мисля, че ще се върне до една-две седмици. Всичко, което Кристиано направи този сезон, показва, че той е в страхотна форма”.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo NO forma parte de la convocatoria de Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos por problemas físicos. pic.twitter.com/PDkRyrBAZP — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 20, 2026

Роналдо, който е рекордьорът по голове на ниво национални отбори с 143 попадения, пропусна и последния мач на Португалия за миналата година, но тогава поради наказание. Съотборникът на Кристиано в Ал-Насър Жоао Феликс попадна в състава, както и капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш. Халфът на Уест Хам Матеуш Фернандеш получи първа повиквателна, а крилото на Реал Сосиедад Гонсало Гедеш се завръща в тима за първи път от 2022 г.