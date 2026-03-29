Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Пике направи сравнение между Меси и Роналдо

  • 29 март 2026 | 17:57
  • 903
  • 1
Легендата на Барселона Жерард Пике е един от малкото футболисти, играли с Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Това е причина често да бъде питан какви са разликите между двамата. Той отново говори по темата.

“Когато започнах да играя с Меси, бях на 13 години и беше лудост. Печелихме мачове с 15:0, 20:0, а той бележеше много голове. Имаше въпросителни относно ръста му, защото беше много нисък. За разлика от Роналдо, който беше силен физически”, сподели Пике.

“За мен Меси е най-добрият в света. Не съм виждал някой друг с това ниво на талант, но Кристиано беше машина и работеше страшно много всеки ден. По отношение на работната му етика не съм виждал някой да се подготвя, както него: той искаше да е най-добрият. Но по отношение на талант Меси е по-добър. Аз поставям Меси като най-добрият в света, а Кристиано е втори с много малка разлика. Те са най-добрите в историята. Имах щастието да играя и с двамата. И двамата ми помогнаха да спечеля трофеи. Те са напълно различни. Кристиано е способен да прави всичко добре, докато Меси е чист талант. Зависи кой предпочитате”, допълни бившият бранител.

Попитан дали присъствието на Роналдиньо е помогнало на Меси, Пике обясни: “Абсолютно. Когато имаш играч от калибъра на Роналдиньо да ти помогне да развиваш таланта си, това е по-добре, отколкото да си в съблекалня с легенди, които не ги е грижа за теб”.

Следвай ни:

