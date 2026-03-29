  3. Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

Моуриньо: Без Роналдо Португалия е обикновен отбор

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира значението на Кристиано Роналдо за националния отбор на Португалия.

Нападателят на Ал-Насър не взе участие в приятелската среща на своя тим срещу Мексико, завършила при нулево равенство.

Мексико и Португалия разочароваха с постно реми на обновения "Ацтека"
Мексико и Португалия разочароваха с постно реми на обновения "Ацтека"

„Без Роналдо Португалия изглежда като обикновен отбор. Хората постоянно настояват да не го викаме. Е, днес той не игра и видяхте резултата. Никаква заплаха, никакъв страх у съперника. Просто един отбор, поставен под напрежение от Мексико. Когато Роналдо е на терена, противникът мисли два пъти. Без него изобщо не мислят“, заяви Моуриньо.

Снимки: Gettyimages

