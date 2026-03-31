Ботев (Враца): Българският футбол загуби една от най-емблематичните си личности

Ботев (Враца) също изрази съболезнованията си относно смъртта на Борислав Михайлов. Легендарният вратар си отиде по-рано днес от този свят на 63-годишна възраст.

Ето какво пишат от Ботев:

ПФК Ботев Враца изразява своите искрени съболезнования към семейството, близките и цялата футболна общественост по повод кончината на Борислав Михайлов.

Българският футбол загуби една от най-емблематичните си личности - капитан, лидер и човек, оставил трайна следа както на терена, така и извън него.

Поклон пред паметта му.