Десислав Дяков: Очаквахме по-голяма сдъпротива

В Аксаково, едноименния тим се наложи с 3:1 над Фратрия II (Варна). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Десислав Дяков, пом. треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Изиграхме мача много добре, но истината е, че бяхме подготвени за по-голяма съпротива. Може би това, че играхме на естествена трева ни даде още по-голямо предимство. Вкарахме страхотен втори гол. Валентин Георгиев даде дълъг около 60 метра пас зад гърба на защитата и Димитър Симеонов прехвърли противниковия вратар, който беше излязъл малко по-напред“.