Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

Мачовете от последният 38-и кръг на Югоизточната Трета лига трябва да се проведе на 30 май, събота от 18:00 часа, сочи програмата. Повечето от отборите обаче постигнаха договорка да изиграят срещите помежду си на по-ранна дата. Така се стигна до корекции.
Югоизточна Трета лига – XXXVIII кръг
27 май 2026 г., сряда, 16:00 часа:
В Равда: Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград)
27 май 2026 г., сряда, 17:30 часа:
В Царево: Созопол (Созопол) - СФК Раковски (Раковски)
27 май 2026 г., сряда, 18:00 часа:
Марица (Милево) - Локомотив II (Пловдив)
Левски (Карлово) - ОФК Хасково (Хасково)
29 май 2026 г., петък, 18:00 часа:
Марица (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)
Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград)
30 май 2026 г., събота, 18:00 часа:
ФК Ямбол (Ямбол) - Спартак (Пловдив)
Гигант (Съединение) - Нефтохимик (Бургас)
Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски)
Розова долина (Казанлък) – почива