  • 25 май 2026 | 16:45
Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

Мачовете от последният 38-и кръг на Югоизточната Трета лига трябва да се проведе на 30 май, събота от 18:00 часа, сочи програмата. Повечето от отборите обаче постигнаха договорка да изиграят срещите помежду си на по-ранна дата. Така се стигна до корекции.

Югоизточна Трета лига XXXVIII кръг

27 май 2026 г., сряда, 16:00 часа:

В Равда: Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград)

27 май 2026 г., сряда, 17:30 часа:

В Царево: Созопол (Созопол) - СФК Раковски (Раковски)

27 май 2026 г., сряда, 18:00 часа:

Марица (Милево) - Локомотив II (Пловдив)

Левски (Карлово) - ОФК Хасково (Хасково) 

29 май 2026 г., петък, 18:00 часа:

Марица (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)

Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград)

30 май 2026 г., събота, 18:00 часа:

ФК Ямбол (Ямбол) - Спартак (Пловдив)

Гигант (Съединение) - Нефтохимик (Бургас)

Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски)

Розова долина (Казанлък) – почива

Лудогорец обяви мерките за сигурност преди двубоя с ЦСКА

Тодор Янчев обяви състава на младежите за контролата със Северна Македония - Левски и ЦСКА с по един представител

Добруджа обяви кога стартира лятната си подготовка

Още звезди от Висшата лига ще играят на "Лазур" в "Мача на Надеждата"

Хьогмо няма да води Лудогорец срещу ЦСКА?

Бразилец се сбогува емоционално с Левски - сподели за трудностите и разкри за голяма лична драма

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

11-те на Локомотив и Ботев

11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

