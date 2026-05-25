Промени в програмата за последният кръг на Югоизточната Трета лига

Мачовете от последният 38-и кръг на Югоизточната Трета лига трябва да се проведе на 30 май, събота от 18:00 часа, сочи програмата. Повечето от отборите обаче постигнаха договорка да изиграят срещите помежду си на по-ранна дата. Така се стигна до корекции.

Югоизточна Трета лига – XXXVIII кръг

27 май 2026 г., сряда, 16:00 часа:

В Равда: Несебър (Несебър) - Асеновец (Асеновград)

27 май 2026 г., сряда, 17:30 часа:

В Царево: Созопол (Созопол) - СФК Раковски (Раковски)

27 май 2026 г., сряда, 18:00 часа:

Марица (Милево) - Локомотив II (Пловдив)

Левски (Карлово) - ОФК Хасково (Хасково)

29 май 2026 г., петък, 18:00 часа:

Марица (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)

Атлетик (Куклен) - Димитровград (Димитровград)

30 май 2026 г., събота, 18:00 часа:

ФК Ямбол (Ямбол) - Спартак (Пловдив)

Гигант (Съединение) - Нефтохимик (Бургас)

Родопа (Смолян) - Секирово (Раковски)

Розова долина (Казанлък) – почива