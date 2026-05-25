Лудогорец уволни Пер-Матиас Хьогмо

Според информация на шведското издание Sportbladet, позоваващо се на български източници, Пер-Матиас Хьогмо е уволнен от поста старши треньор на Лудогорец и днес няма да е на пейката на "орлите" в домакинството им срещу ЦСКА.

В оставащите мачове от сезона отборът ще бъде воден от Микаел Старе, като целта е да се осигури участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Въпреки че норвежецът пое отбора, когато той вече изоставаше значително от лидера в класирането Левски, неуспехът да бъде спечелена титлата доведе до неговото уволнение, потвърждават български източници пред Sportbladet.

Под негово ръководство тимът спечели Суперкупата на страната през този сезон и в момента се бори за място в Европа. Тази битка обаче ще продължи без Хьогмо. Норвежкият специалист няма да води отбора в тазвечершния мач срещу ЦСКА. Начело на тима застава досегашният му асистент Микаел Старе.

Лудогорец си гарантира минимум участие в плейофен мач за място в европейските турнири догодина, а при успех днес и поражение на ЦСКА 1948 от Левски ще избегне и бараж.