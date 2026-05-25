Вратарят на Волов-Шумен 2007 заминава за Нидерландия

Титулярният вратар на Волов-Шумен 2007 Петър Петров изигра последния си двубой за тима на 23 май. 18-годишният играч завърши средно образование и ще продължи обучението си в чужбина. Петров ще следва в Хага, Нидерландия. Той участва в почти всеки мач този сезон, като записа и осем сухи мрежи по време на страхотната победна серия на тима, възлизаща вече на 11 срещи.

„На него много му се искаше да остане тук. Много добро момче е. Дори се разплака накрая, защото иска да играе още за нашия тим. Но нека продължи и дано да си намери къде да играе там за забавление“, сподели президентът на клуба Иван Станчев.

От шуменският клуб го изпращат с пожелания за много успехи във всичките му начинания.

Снимка: ШУМ.БГ

