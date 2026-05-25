Геша: Поздравления за всички

Септември (Тервел) надигра гостуващия му Спартак II (Варна) с 4:1. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) завърши с очакван успех

Георги Иванов-Геша, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Спокоен мач, спечелен на ходом. Нямаше проблеми, имаше много емоции и много хора на това хубаво време. Ако всичко беше нормално, щяхме да сме първи отново. През първия полусезон, в който програмата ни беше по-тежка, гостувахме на преките съперници, завършихме първи. През втория полусезон, когато трябваше да жънем вече, не бяха нормални нещата при нас. Затова отново искам да поздравя Черноморец (Балчик) за първото място и Лудогорец, в който има много добри млади и подготвени футболисти. Тези отбори, заедно с Попово и Шумен, направихме групата по-интересна и значително по-качествена. Поздравления за всички. Стана едно добро първенство. Радва се, че успяхме да останем в тройката и да запазим името си и това да сме фактор в тази група“.