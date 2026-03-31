Анализ: Можеше ли Оскар Пиастри да спечели Гран при на Япония?

Оскар Пиастри беше в битката за победата по време на цялата Гран при на Япония, но моментът на неговия питстоп и последвалата кола за сигурност осуетиха надеждите му за триумф с Макларън. Но можеше ли той да спечели без тази ненавременна намеса? Дали колата за сигурност, предизвикана от тежката катастрофа на пилота на Хаас Оливър Беарман в 22 обиколка, коства победата на Оскар Пиастри в Япония? В този момент пилотът на Макларън беше начело на групата състезатели, които вече бяха направили задължителния си питстоп.

Въпреки това пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели се възползва от момента на излизането на колата за сигурност и успя да направи по-бърза смяна на гуми, т.е. загуби по-малко време в пита, което му позволи да изпревари Пиастри чрез спирането в бокса. Но как щеше да се развие състезанието без инцидента и без колата за сигурност?

Верстапен и Сайнц повеждат стачка на пилотите във Формула 1?

Можеше ли Макларън да грабне победата? Или Мерцедес просто бяха твърде бързи? И ако е така, дали Антонели пак щеше да спечели, или неговият съотборник Джордж Ръсел, който беше пред Антонели на пистата преди колата за сигурност и по този начин водещият пилот на Мерцедес? Предлагаме ви анализа на Кевин Херман от motorsport.com, посветен на развитието на Гран При на Япония и шансовете на Пиастри и Ръсел срещу Антонели.

Въпросът относно Ръсел може да получи сравнително ясен отговор въз основа на данните. Британецът, с голяма вероятност, не е имал шанс за победа, независимо дали имаше кола за сигурност, или не. Причината: липса на скорост. След лош старт, който го свали до четвърто място, Ръсел бързо си проправи път обратно до втората позиция, но не намери начин да изпревари Пиастри. В крайна сметка австралиецът влезе в бокса в 18-ата обиколка, за да се предпази от потенциална пресичаща стратегия от страна на Ръсел.

Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

След това Ръсел имаше чиста писта пред себе си и увеличи темпото си с около 0,25 секунди на обиколка в сравнение с времето, когато се движеше в трафик зад Пиастри. Въпреки това, тази скорост не беше достатъчна, тъй като съотборникът му Антонели – също на чиста писта след изпреварванията си срещу Шарл Леклер и Ландо Норис – записваше значително по-силни времена.

Сравнение на времената за обиколка малко преди питстопа на Ръсел, когато и двамата пилоти на Мерцедес имаха чиста писта, показва, че Антонели е бил средно с 0,61 секунди на обиколка по-бърз от съотборника си през тази фаза (1.34,156 мин. срещу 1.34,766 мин.).

Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

Мерцедес извикаха Ръсел в бокса в 21 обиколка, за да се защитят от потенциално "пресичане" от страна на Леклер, който в този момент правеше обиколки с около половин секунда по-бързо (1:34.275 мин.).

Дори във втория стинт Ръсел не успя да направи решително завръщане. Според шефа на отбора Тото Волф причината е била в лоши настройки, които са му повлияли още в квалификацията. Следователно е ясно: Ръсел не разполагаше с необходимата скорост, за да спечели състезанието както в първия, така и във втория стинт. Без колата за сигурност той също не би могъл да изпревари Пиастри. Само по-ранна кола за сигурност с една обиколка или питстоп обиколка по-късно можеха да му дадат шанс за победа.

ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

Така Антонели се оказа по-бързият пилот на Мерцедес в Япония – нещо, което първоначално беше прикрито от лошия му старт и битките му с Норис и Леклер. Но след като получи чиста писта преди своя питстоп, истинското му темпо стана очевидно. Без колата за сигурност в Мерцедес най-вероятно щяха да изберат прехвърляща стратегия, за да окажат допълнителен стратегически натиск върху Пиастри. Поглед към времената на Пиастри след спирането му показва, че с пресни гуми той е постигал средно 1.34,392 мин. – с повече от две десети по-бавно от Антонели със стари гуми.

Преди колата за сигурност Антонели беше с около 18 секунди пред Пиастри, а питстопът на „Сузука“ е продължава около 21,5 секунди. Трудно е да се предвиди как точно щяха да се развият времената, но агресивна прехвърляща стратегия, може би дори с преминаване към меки гуми за финалната фаза – изглежда много вероятен.

Васьор похвали Леклер за карането в Япония и каза какво трябва да подобри Ферари

Превъзходството на Мерцедес стана особено очевидно във втората серия обиколки. На чиста писта Антонели беше средно с около половин секунда на обиколка по-бърз от конкуренцията при сравнима възраст на гумите. Ако се добави и потенциалната разлика в гумите от прехвърлящата стратегия, можеше да се получи теоретично общо предимство от над девет десети на обиколка. Износването на гумите с твърда смес беше около 0,037 секунди на обиколка, което при предполагаемо „прехвърляне" от 10 обиколки би довело до теоретична разлика в гумите от около 0,37 секунди на обиколка.

Тъй като Антонели беше по-бърз със стари гуми, отколкото Пиастри с нови, той вероятно щеше да се върне на пистата непосредствено зад пилота на Макларън след късен стоп. Следователно победа за Антонели изглежда много вероятна дори и без намесата на колата за сигурност.

Засега без заповеди от бокса в Мерцедес

Данните отново показват, че битката за победата е изглеждала по-оспорвана, отколкото е била в действителност. Мерцедес направиха състезанието вълнуващо главно заради слабите си стартове. Ако в бъдеще успеят да запазят позициите си на първа редица след първата обиколка, подреждането в челото вероятно ще стане ясно много бързо.

Въпреки това може да се каже, че в Япония както Макларън, така и Ферари бяха по-близо до Мерцедес в сравнение с представянето си в Австралия и Китай. В рамките на цялото състезание средната разлика бе 0,29 секунди на обиколка за Макларън и 0,38 секунди за Ferrari.

Защо Антонели не получи шампанско на подиума

Ако погледнем само втория стинт, който е по-показателен поради чистото трасе, Макларън (+0,53 сек) и Ферари (+0,55 сек) отново бяха по-близо до Мерцедес от всякога. Преди това изоставането на Скудерията беше около шест десети от секундата на обиколка (Австралия: +0,64 сек; Китай: +0,58 сек), докато в Австралия Макларън беше на цели 1,34 секунди на обиколка.

