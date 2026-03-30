Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Верстапен и Сайнц повеждат стачка на пилотите във Формула 1?

  • 30 март 2026 | 16:12
  • 2786
  • 0

Пилотите във Формула 1 може да стачкуват в следващия кръг от сезона - в Маями, като това решение ще зависи от действията на ФИА през април.

Повод за острата реакция на звездите е катастрофата на Оливър Беарман в Япония вчера, при която пилотът на Хаас понесе натоварване от 50G при удара си в предпазните огради. От влизането в сила на новите технически правила пилотите обясняват, че подобни инциденти са неизбежни, като основната причина е огромната разлика в скоростта на две коли, намиращи се близо една до друга на пистата.

Според испански и италиански медии, трима пилоти, засега предпочели да останат анонимни, са заявили, че стачка или бойкот на следващия старт от Формула 1 е “реална възможност”.

Също така, според непотвърдена информация, Макс Верстапен и Карлос Сайнц са били първите пилоти, които са заявили на отборите си - Ред Бул и Уилямс, че няма да се качат в колите си в Маями, ако няма промяна в правилата по отношение работата на задвижващите системи.

Отмяната на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия наложи пауза във Формула 1 от края на март до началото на май и пилотите искат бързи действия от ФИА, които да променят поне процента мощност, която идва от електрическия компонент на задвижващите системи. Пилотите недоволстват от “супер клипинга”, както и от твърде честото връщане на газта и пускането на колата по инерция преди завоите, както и твърде бавното минаване през завоите, за да се пести енергия.

“Представете си инцидент като този на Беарман по тесните улици на Баку или Сингапур”, ядосан запита Сайнц репортера на вестник Marca след финала на “Сузука” вчера. Испанецът допълни, че пилотите и тяхната асоциация ще обсъдят този проблем, както и че очакват “действия от страна на ФИА”, но не коментира възможността за стачка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

  • 30 март 2026 | 00:29
  • 695
  • 1
  • 30 март 2026 | 00:24
  • 566
  • 0
  • 30 март 2026 | 00:19
  • 573
  • 0
  • 30 март 2026 | 00:05
  • 1555
  • 0
  • 29 март 2026 | 23:52
  • 5300
  • 0
  • 29 март 2026 | 22:28
  • 2381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 30 март 2026 | 16:45
  • 30046
  • 90
  • 30 март 2026 | 12:28
  • 22956
  • 80
  • 30 март 2026 | 15:53
  • 2961
  • 3
  • 30 март 2026 | 16:00
  • 3572
  • 16
  • 30 март 2026 | 09:18
  • 31839
  • 69
  • 30 март 2026 | 15:22
  • 1964
  • 3