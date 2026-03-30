Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

Бившият собственик на отбор във Формула 1 Джанкарло Минарди затрупа с похвали 19-годишния си сънародник Андреа Кими Антонели, който вчера спечели втората си победа в световния шампионат и стана най-младият водач в класирането в историята.

„След първата победа на Антонели в Китай, сега той потвърди блестящата си форма и в Япония – коментира Минарди. – Той спечели квалификацията, записа най-бързата обиколка в състезанието, взе победата и излезе начело в класирането.

„Независимо от резултата, аз останах поразен от качеството на представянето му. Ако мога да цитирам любимия ми бивш треньор на Милан Ариго Саки, който държеше на интуицията, успехите и майсторството. При Мерцедес и Антонели присъстват и трите елемента.

„Антонели си осигури победата при излизането на колата за сигурност на пистата. Той демонстрира изключително стабилно темпо, постоянно записваше обиколки под 1,33 минути, записа 7 най-бързи обиколки и успя да увеличи аванса си пред най-близкия си съперник Оскар Пиастри на 14 секунди. Това демонстрира чистата му скорост, както и контрола му над състезанието и износването на гумите.

„Ясно е, че в Мерцедес трябва да подобрят стартовете си, но тимът се отличава със страхотна техническа подготовка и отлично балансиран автомобил.

„Мерцедес има аванс пред Ферари, като Шарл Леклер защити страхотно позицията си, въпреки че нямаше достатъчно скорост. Скудерията записа още един подиум, но изостава и тази разлика трябва да бъде заличена.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages