Защо Антонели не получи шампанско на подиума

Победителят в Гран При на Япония във Формула 1 вчера Андреа Кими Антонели не получи бутилка шампанско, за разлика от другите двама в топ 3: Оскар Пиастри и Шарл Леклер.

Reliving the moment Kimi Antonelli became the youngest championship leader ever! 🏆 pic.twitter.com/QNGhuq16eL — Formula 1 (@F1) March 30, 2026

Причината е прозаична - в Япония да купуват и употребяват алкохол имат само навършилите 20 години, а Антонели спечели втората си победа във Формула 1 на 19 години, 7 месеца и 4 дни. Затова и бутилката му беше само с лого на Moet, но не и с шампанско в нея.

От Формула 1 потвърдиха това и обясниха, че организаторите на световния шампионат проучват предварително подобни ограничения за всички страни, където има стартове и се съобразяват стриктно с тях. В арабските държави пък изобщо няма шампанско на подиума, което обаче вече не е новина за феновете на Формула 1. А в Щатите, ако пак е на подиума, Антонели пак ще остане без шампанско, тъй като няма навършени 21 години.

Снимки: Gettyimages