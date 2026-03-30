  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Защо Антонели не получи шампанско на подиума

  • 30 март 2026 | 16:29
Победителят в Гран При на Япония във Формула 1 вчера Андреа Кими Антонели не получи бутилка шампанско, за разлика от другите двама в топ 3: Оскар Пиастри и Шарл Леклер.

Верстапен и Сайнц повеждат стачка на пилотите във Формула 1?

Причината е прозаична - в Япония да купуват и употребяват алкохол имат само навършилите 20 години, а Антонели спечели втората си победа във Формула 1 на 19 години, 7 месеца и 4 дни. Затова и бутилката му беше само с лого на Moet, но не и с шампанско в нея.

От Формула 1 потвърдиха това и обясниха, че организаторите на световния шампионат проучват предварително подобни ограничения за всички страни, където има стартове и се съобразяват стриктно с тях. В арабските държави пък изобщо няма шампанско на подиума, което обаче вече не е новина за феновете на Формула 1. А в Щатите, ако пак е на подиума, Антонели пак ще остане без шампанско, тъй като няма навършени 21 години.

Пиастри коментира "супер специалния" си старт в Япония
БМВ и Форд предлагат алтернатива на Верстапен
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бедзеки: Беше важно да направя силно състезание след падането в спринта

Хорхе Мартин: Дадох всичко от себе си, но Марко беше на друго ниво

Педро Акоста: Механиците ми са героите на уикенда

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на САЩ

Марко Бедзеки триумфира в САЩ за трета поредна победа от началото на сезона в MotoGP

Сена Аджиъс спечели белязаната от страховит инцидент Гран При на САЩ в Moto2

Индонезия 0:1 България, гол на Марин Петков от дузпа

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

България U17 удари Литва и продължава да мечтае за Европейското

