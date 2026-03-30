Засега без заповеди от бокса в Мерцедес

В Мерцедес няма план да се използват заповеди от бокса, поне засега. Това обясни шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф. Той обаче направи уточнение, че това може да се промени, ако се появи необходимост от заповеди от бокса.

„От началото на сезона са минали само три състезания, колата ни е добра – заяви Волф пред вестник The Guardian. – Затова трябва да продължим да си вършим работата и да осигуряваме на пилотите ни това, от което имат нужда, за да продължат да побеждават или да се борят за позиции.

Reliving the moment Kimi Antonelli became the youngest championship leader ever! 🏆

„Към края на сезона ще видим какво е разпределението на точките и дали трябва да се направи нещо по въпроса.“

Пилотите на Мерцедес спечелиха и трите състезания от старта на сезона, като Андреа Кими Антонели записа две победи: в Китай и Япония, а Джордж Ръсел спечели в Австралия.

Снимки: Gettyimages