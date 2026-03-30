Деймън Хил: Състезанията са тактически и забавни

Световният шампион във Формула 1 за 1996 Деймън Хил заяви, че макар някои пилоти да не харесват новите правила за 2026, надпреварата за Гран при на Япония е била интересна, тактическа и забавна.

Някои аспекти от новия технически правилник, като например необходимостта от връщане на газта за регенериране на енергия за батерията, бяха подложени на критики от страна на някои пилоти и фенове. Въпреки това бившият пилот на Уилямс сподели позитивен поглед върху екшъна на пистата.

Верстапен и Сайнц повеждат стачка на пилотите във Формула 1?

„Вижте, знам, че някои от пилотите не обичат да намаляват скоростта, за да заредят батерията си, но според мен състезанията са много интересни - каза той пред F1 TV. - Мисля, че са тактически. Пилотите трябва да мислят, а ние се забавляваме.“

Първите кръгове от сезон 2026 демонстрираха различна динамика на пистата. Например, в откриващата сезона Гран при на Австралия бяха регистрирани 120 изпреварвания, докато през 2025 в Мелбърн те бяха едва 45.

Минарди: Поразен съм от представянето на Антонели

Бившият съотборник на Хил, Жак Вилньов, добави: „Интересно е, но не и вълнуващо. Зависи какво искате от Формула 1, но феновете вероятно са доволни, защото на „Сузука“ никога не става вълнуващо състезание. Просто се следват един друг. Сега имаше размени на позиции.“

В отговор на бившия пилот, Хил каза: „Да. Имахме изпреварвания, последвани от контраатаки. Това се случва много рядко в нашия спорт, нали?“

Васьор похвали Леклер за карането в Япония и каза какво трябва да подобри Ферари

В Гран При на Япония Хил отличи представянето на Оскар Пиастри от Макларън. След като не успя да стартира в Гран при на Австралия и Китай, Пиастри превърна третата си стартова позиция във второ място на финала.

„Мисля, че Оскар все още е много амбициран за успехи след пропуснатите възможности миналата година - обясни Хил. - Той беше добър през целия уикенд. Беше хубаво да видим Макларън малко по-силни, а това е страхотно за нас.“

Хил допълни следното за началото на сезона: „Имахме три различни марки в топ три и много пилоти там. Имаме шестима пилоти, които биха могли да бъдат победители. Това е доста добре.“

Засега без заповеди от бокса в Мерцедес

