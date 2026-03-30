ФИА все пак обмисля промени за задвижващите системи във Формула 1

  • 30 март 2026 | 19:01
Първите три състезателни уикенда във Формула 1, в които се използват новите технически правила за задвижващите системи, разделиха специалистите и феновете. А по-голямата част от пилотите във Формула 1 се обявиха против новите правила, като според тях болидите са вече опасни за каране и заради голямата разлика в скоростта на два болида един до друг на пистата, може да стане голяма катастрофа.

Инцидентът на Оливър Беарман в Япония се оказа капката, която преля чашата и се оформи сериозен фронт срещу новите правила.

И според последната, но все още непотвърдена информация, ФИА обмисля промени в тези правила. Промените ще изхождат от позицията, че осигуряването на мощност от двигателя с вътрешно горене и електрическия компонент на задвижващата система, в съотношение 50 на 50 е грешка.

Очаква се, че крактосрочните промени ще са свързани с използването на енергията и ограничаването й, което трябва да премахне „супер клипинга“ и връщането на газта далеч преди завоите. А в дългосрочен план се очаква да се постигне и промяна в съотношението на мощността – от електрическия компонент да идва по-малко мощност, като това ще означава повече мощност на V6 моторите с турбо във Формула 1.

Снимки: Imago

