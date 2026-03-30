Васьор похвали Леклер за карането в Япония и каза какво трябва да подобри Ферари

  • 30 март 2026 | 18:53
Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор коментира представянето на Скудерията в уикенда за Гран При на Япония и обърна специално внимание на силното каране на Шарл Леклер във финалните обиколки на състезанието на „Сузука“.

Тогава монегаскът беше притискан от Джордж Ръсел в битката за последното място на подиума, което той дори загуби за миг. В крайна сметка обаче пилотът на Ферари успя да се пребори със своя съперник от Мерцедес и финишира трети зад победителят Андреа Кими Антонели и Оскар Пиастри.

„Прекарахме продуктивен уикенд и карането на Шарл в последните обиколки бе много добро, държейки Ръсел зад себе си. Представянето му бе отлично, въпреки че нямаше късмет с автомобила за сигурност.

„Сега имаме един месец, за да се подготвим за Маями и да се представим още по-добре. Хубаво е, че печелим точки, защото по този начин продължаваме да имаме шанс за титлите. Това е много важно за нас. В Япония се видя ясно, че имаме дефицит на правите. Пилотите ни дадоха обратна връзка, но за момента положението е такова. Имаме много неща за подобряване“, каза шефът на Черните кончета.

В Гран При на Япония не всичко протече гладко за италианците, след като Леклер и Хамилтън имаха малък контакт помежду си. Това се случи по време на битката между двамата за третото място на пистата във втората половина на състезанието.

„Щом и двамата успяха да завършат, значи съм доволен. Всички предпочитаме и двамата да бъдат напред в класирането, вместо единият да изостане, но сме доволни. Шарл и Люис изпитват взаимно уважение и знаят много добре, че Ферари стои на първо място. Мисля, че те вършат отлична работа на трасето.

„Имаме един тон неща за подобряване. Натрупахме много данни в първите три състезания, за да разберем върху какво и как да работим. Има неща, с които сме окей, има и такива, с които не сме. Ще се нуждаем от всеки член на отбора, защото трябва да направим крачка напред в много аспекти. Това важи за нас, важи и за останалите отбори. Въпросът е можем ли да свършим по-добра работа от тях", завърши своя коментар Васьор.

Снимки: Gettyimages

