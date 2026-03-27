Ливърпул продължава да разчита на Арне Слот

Известният журналист Дейвид Орнстийн коментира бъдещето на мениджъра на Ливърпул Арне Слот.
„Цялата ни информация, въпреки някои противоположни съобщения, е, че Ливърпул разчита на Арне Слот и не обмисля треньорска смяна. Той е част от плановете на клуба, а приоритетът е да му осигурят отбор, който ще постига успехи“, твърди Орнстийн.
„Не съм тук, за да защитавам Арне Слот. Сезонът на Ливърпул беше лош спрямо техните стандарти по отношение на представяне и резултати, а той (Слот - б.р.) е пряко замесен във всичко това. Но ако погледнете списъка с фактори, които се натрупаха на терена и извън него, той е впечатляващ, така че не съм изненадан, че Ливърпул иска да му даде повече време“, добави журналистът в подкаста "The Athletic FC".
„Арне Слот притежава качества, които клубът иска да вижда в един треньор – нека не забравяме, че видяхме това през миналия сезон, когато той изведе Ливърпул до шампионската титла. Той ще играе важна роля и при вземането на решения за трансфери“, завърши Орнстийн.
В момента мърсисайдци заемат 5-о място в класирането на Премиър лийг с актив от 49 точки след 31 изиграни кръга.
