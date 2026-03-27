Ливърпул продължава да разчита на Арне Слот

  27 март 2026 | 03:05
Ливърпул продължава да разчита на Арне Слот

Известният журналист Дейвид Орнстийн коментира бъдещето на мениджъра на Ливърпул Арне Слот.

„Цялата ни информация, въпреки някои противоположни съобщения, е, че Ливърпул разчита на Арне Слот и не обмисля треньорска смяна. Той е част от плановете на клуба, а приоритетът е да му осигурят отбор, който ще постига успехи“, твърди Орнстийн.

„Не съм тук, за да защитавам Арне Слот. Сезонът на Ливърпул беше лош спрямо техните стандарти по отношение на представяне и резултати, а той (Слот - б.р.) е пряко замесен във всичко това. Но ако погледнете списъка с фактори, които се натрупаха на терена и извън него, той е впечатляващ, така че не съм изненадан, че Ливърпул иска да му даде повече време“, добави журналистът в подкаста "The Athletic FC".

„Арне Слот притежава качества, които клубът иска да вижда в един треньор – нека не забравяме, че видяхме това през миналия сезон, когато той изведе Ливърпул до шампионската титла. Той ще играе важна роля и при вземането на решения за трансфери“, завърши Орнстийн.

В момента мърсисайдци заемат 5-о място в класирането на Премиър лийг с актив от 49 точки след 31 изиграни кръга.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

  • 26 март 2026 | 23:37
  • 14992
  • 3
Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

  • 26 март 2026 | 22:42
  • 814
  • 0
Кристиано Роналдо се завърна в Ал-Насър

Кристиано Роналдо се завърна в Ал-Насър

  • 26 март 2026 | 22:33
  • 1009
  • 5
Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

  • 26 март 2026 | 21:55
  • 739
  • 1
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 35574
  • 10
Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

  • 26 март 2026 | 21:34
  • 1272
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

  • 27 март 2026 | 04:17
  • 142
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 35574
  • 10
Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

  • 26 март 2026 | 23:37
  • 14992
  • 3
Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

  • 27 март 2026 | 00:05
  • 15170
  • 32
Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

  • 26 март 2026 | 20:59
  • 15730
  • 9
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 4058
  • 3