  3. Спортинг вдига двойно заплатата на треньора си

Спортинг вдига двойно заплатата на треньора си

  27 март 2026 | 03:30
Спортинг вдига двойно заплатата на треньора си

Продължаването на договора на Руи Боржеш като старши треньор на Спортинг (Лисабон) е все по-близо до официализиране. След първа неофициална среща между треньора и ръководството на "лъвовете" миналата седмица, страните сега преминават към решаваща фаза в преговорите.

За този петък е насрочена нова среща между ръководството на клуба и треньора, от която може да произлезе окончателно споразумение. Според "А Бола", ръководството на Спортинг възнамерява да използва настоящата пауза за национални отбори, за да ускори процеса, като се очаква през следващите часове да бъдат уточнени последните договорни детайли.

Хармонията между Руи Боржеш и администрацията на Спортинг е пълна. Постигнатото разбирателство при първия контакт послужи за изясняване на основите на ново споразумение, което предвижда значително повишаване на възнаграждението на треньора.

Новият договор трябва да предвижда съществено увеличение на заплатата, като Руи Боржеш ще удвои сегашното си възнаграждение и ще се доближи до 2 милиона евро годишно. Въпреки тази ревизия, клаузата за прекратяване на договора трябва да остане непроменена, фиксирана на 20 милиона евро.

Снимки: Imago

