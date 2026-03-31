Арсенал започна преговори за нападател на Брюж

Арсенал следи отблизо нападателя на Брюж Николо Тресолди. Ръководството на „артилеристите“ изпитва притеснения относно опциите в атака, с които разполага мениджърът Микел Артета през този сезон, и планира да привлече млад нападател през лятото.

Според Кристиан Фалк от BILD, Арсенал в момента е фаворит за подписа на 21-годишния Тресолди. Вече са започнали разговори за трансфер, като лондонският клуб вижда в играча потенциал както за настоящето, така и за бъдещето.

Тресолди, който е роден в Италия, е младежки национал на Германия до 21 години и има договор с Брюж до 2029 г. Талантън е продукт на академията на Хановер 96 и бе привлечен в белгийския гранд през 2025 г. за 7,5 млн. евро.

Откакто е в Брюж Тресолди има на сметката си 17 гола и 5 асистенции в 48 мача във всички турнири. В момента пазарната му стойност е около 15 млн. евро, но от белгийския гранд със сигурност ще поискат доста по-голяма сума, за да се разделят с основния си голмайстор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages