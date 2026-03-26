Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  3. Шеф напусна Арсенал

Шеф напусна Арсенал

  • 26 март 2026 | 13:49
Шеф напусна Арсенал

Техническият директор на Арсенал Джеймс Елис е напуснал своята позиция в клуба, обяви самият той с пост в социалните мрежи. Елис бе на “Емиратс” почти пет години, след като се присъедини от друг лондонски тим, Фулъм, където бе главен скаут. Първоначално той пристигна при “артилеристите” именно в тази си роля, но две години по-късно се издигна до технически директор под прякото ръководство на Еду Гаспар.

Арсенал ще се пробва за Кварацхелия

“Спортът е прекрасно място за работа и развитие и съм много, много щастлив, че имах възможност цели 25 години да се развивам в индустрията. Моето пътуване в спорта ме направи това, което съм. Наскоро напуснах футболен клуб Арсенал, където работих пет години за развитието на клуба и прогреса на отделните отбори. Най-забележителният спомен ще остане срещата с редица прекрасни хора. Благодаря на всички, които ми помогнаха по време на моята кариера да се оформя. Очаквам с нетърпение следващата възможност,” се казва в изявлението на Елис.

Арсенал бе напуснат от редица от ръководните си фактори в последно време. Самият Еду Гаспар напусна клуба, за да заема роля в Нотингам Форест, а шефът на школата Пер Мертазакер също се оттегли от своята позиция.

