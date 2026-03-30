Аржентина и Италия проявяват сериозен интерес към младежки голмайстор на Германия

Младият нападател на Брюж Николо Тресолди е обект на сериозен интерес от три велики футболни нации - Германия, Италия и Аржентина, отбелязва "Билд".
21-годишният футболист е младежки национал на Бундестима и има впечатляващите 12 гола в 23 мача. Тресолди обаче все още няма записан мач за мъжкия отбор на Германия и именно поради това Италия и Аржентина проявяват апетити към него.
Играчът е роден в Каляри - от баща италианец и майка аржентинка, като израства на Ботуша, а на 18 години се мести в Хановер и заиграва за местния отбор, а впоследствие и за младежите на Германия. Според информациите представители на "гаучосите" и "скуадра адзура" вече са се свързали с него в опит да го убедят да играе за страните им.
В разговор със Sky Sports Italia през октомври относно евентуално преминаване в Италия, Тресолди заяви: „Правилата го позволяват, а телефонът ми е включен. Ако Гатузо иска да говори с мен, ще бъда много щастлив. Но в момента играя за Германия; взел съм това решение, макар и само за отбора до 21 години. Чувствам се много добре тук".
Тресолди игра за младежкия национален отбор на Германия само преди няколко дни, като отбеляза два гола при победата с 3:0 над Северна Ирландия в квалификация за Европейско първенство. Футболистът се представя впечатляващо и за клубния си Брюж, където има 17 гола и 5 асистенции в 48 официални мача. Заговори се и за интерес на Арсенал и Милан към талантливия футболист.
Снимки: Imago