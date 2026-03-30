Аржентина и Италия проявяват сериозен интерес към младежки голмайстор на Германия

Младият нападател на Брюж Николо Тресолди е обект на сериозен интерес от три велики футболни нации - Германия, Италия и Аржентина, отбелязва "Билд".

21-годишният футболист е младежки национал на Бундестима и има впечатляващите 12 гола в 23 мача. Тресолди обаче все още няма записан мач за мъжкия отбор на Германия и именно поради това Италия и Аржентина проявяват апетити към него.

Argentina's football association has contacted Germany U21 striker Nicolò Tresoldi (21) to inquire about the possibility of representing them at international level. Tresoldi was born in Cagliari, Italy to an Italian father and an Argentinian mother, but has represented Germany… pic.twitter.com/BAZjnB2MIT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 30, 2026

Играчът е роден в Каляри - от баща италианец и майка аржентинка, като израства на Ботуша, а на 18 години се мести в Хановер и заиграва за местния отбор, а впоследствие и за младежите на Германия. Според информациите представители на "гаучосите" и "скуадра адзура" вече са се свързали с него в опит да го убедят да играе за страните им.

В разговор със Sky Sports Italia през октомври относно евентуално преминаване в Италия, Тресолди заяви: „Правилата го позволяват, а телефонът ми е включен. Ако Гатузо иска да говори с мен, ще бъда много щастлив. Но в момента играя за Германия; взел съм това решение, макар и само за отбора до 21 години. Чувствам се много добре тук".

Тресолди игра за младежкия национален отбор на Германия само преди няколко дни, като отбеляза два гола при победата с 3:0 над Северна Ирландия в квалификация за Европейско първенство. Футболистът се представя впечатляващо и за клубния си Брюж, където има 17 гола и 5 асистенции в 48 официални мача. Заговори се и за интерес на Арсенал и Милан към талантливия футболист.

Снимки: Imago