Мъж е арестуван за влизане без билет на "Уембли" за финала между Арсенал и Ман Сити

  • 23 март 2026 | 12:33
Мъж е арестуван за влизане без билет на "Уембли" за финала между Арсенал и Ман Сити

Мъж е арестуван за това, че е посетил финала за Купата на лигата между Арсенал и Манчестър Сити на стадион "Уембли" без билет. Това е първото обвинение за незаконно влизане на футболен мач, съобщиха от лондонската полиция. „Влизането през задната врата“, при което привържениците преминават през турникетите на стадиона, като вървят плътно зад притежателите на билети, официално стана криминално престъпление преди мача, пет години след като хиляди фенове без билети нахлуха на същия стадион. Нарушителите в цяла Англия и Уелс, осъдени за незаконно влизане на мач, са изправени пред забрана да посещават футболни срещи до пет години, както и глоба до 1000 британски лири.

27-годишен мъж от Манчестър е бил арестуван на финала в неделя между Манчестър Сити и Арсенал и обвинен  по новия закон в Англия. Той ще се яви в магистратския съд Уилесдън на 1 май. Други двама души са арестувани по подозрение за същото престъпление на "Уембли" и остават в полицейския арест.

На тазгодишния финал е имало 78% намаление на нарушенията, съобщиха от полицията. Общо 20 души са задържани в неделя в сравнение с 91 на същия мач миналата година. Арестите тази година включват седем за нарушаване на обществения ред, един за нападение над служител на спешна помощ и един за нападение на расова основа.

Мъж беше арестуван по подозрение за влизане без билет вчера и на стадиона на Тотнъм в мача между отбора от Северен Лондон и Нотингам Форест, съобщи полицията. Той е освободен под гаранция до по-нататъшно разследване. Новият закон за футболното хулиганство на Острова беше приет след сериозните безредици, възникнали по време на финала на Евро 2020 между националните отбори на Англия и Италия.

Снимки: Imago

