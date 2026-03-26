Авиокомпания провокира Арсенал на рождения ден на Артета

Този четвъртък (26 март) мениджърът на Арсенал Микел Артета отбелязва своя 44-ти рожден ден, което е повод за настроение. "Артилеристите" отбелязаха датата в публикация в социалните мрежи, която не остана незабелязана... от Ryanair.

Авиокомпанията отговори на публикацията на английския клуб в социалната мрежа X с провокация: “Най-накрая празнуват нещо“.

Припомняме, че от 2020 г. насам Арсенал спечели само една суперкупа на Англия през 2023 г. и загуби миналата неделя финала за Купата на Лигата на Англия срещу Манчестър Сити.