Арсенал ще се пробва за Кварацхелия

Арсенал проучва възможността за привличането на крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия през това лято, съобщава журналистът от "Индипендънт" Мигел Дилейни.
Според източника, представителите на грузинския национал са готови да обмислят различни варианти за бъдещето му.
Ръководството на ПСЖ възнамерява да задържи Кварацхелия и отказва да разглежда каквито и да било предложения за него.
Кварацхелия се присъедини към парижани през януари 2025 г. През настоящия сезон 25-годишният футболист е изиграл 37 мача във всички турнири, в които е отбелязал 12 гола и е направил 7 асистенции.
Снимки: Gettyimages