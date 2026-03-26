Арсенал ще се пробва за Кварацхелия

Арсенал проучва възможността за привличането на крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия през това лято, съобщава журналистът от "Индипендънт" Мигел Дилейни.

Според източника, представителите на грузинския национал са готови да обмислят различни варианти за бъдещето му.

Arsenal have been investigating whether a deal for Kvaratshkelia is possible this summer - his camp are understood to be open to at least exploring optionshttps://t.co/ksJI62ce7K — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) March 25, 2026

Ръководството на ПСЖ възнамерява да задържи Кварацхелия и отказва да разглежда каквито и да било предложения за него.

Кварацхелия се присъедини към парижани през януари 2025 г. През настоящия сезон 25-годишният футболист е изиграл 37 мача във всички турнири, в които е отбелязал 12 гола и е направил 7 асистенции.

