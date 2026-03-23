Гуардиола: Става все по-трудно да печелим трофеи

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не скри задоволството си след победата с 2:0 над Арсенал във финала на Карабао Къп, но призна, че спечелването на трофеи става все по-трудно.

„Какво да кажа? Важно е да спечелиш трофей. Това е специален момент, защото последните две седмици бяха тежки. В първите 15 минути те ни задушаваха, не можехме да си поемем дъх. След това спечелихме няколко единоборства и започнахме да играем. Много съм щастлив, защото Микел Артета е изградил практически непобедим отбор“, заяви Гуардиола.

„Пета Купа на лигата за 10 години – не е зле. Всеки следващ път спечелването на трофеи изглежда по-трудно от предишния. Наистина е сложно по много причини“, добави той.

„Когато започнеш да побеждаваш с млад отбор, можеш да продължиш в същия дух. Трябва да познавам играчите. Трябва да знам как се държат в определени моменти. В съвременния футбол всеки съперник е конкурентоспособен. Мисля, че се учим за бъдещето и се надявам следващия сезон да се представим по-добре. Все още не сме отбор като Арсенал или като нас самите в миналото. Но винаги сме намирали начини да печелим трофеи", изтъкна Пеп.

„Честно казано, бих искал да водим с 9 точки в Премиър лийг. Всичко е в ръцете на Арсенал. Нуждаем се от време, от добра почивка. Изтощен съм, след това ще гледаме стъпка по стъпка“, каза още Гуардиола.

Снимки: Imago