Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
Гуардиола: Става все по-трудно да печелим трофеи

  • 23 март 2026 | 02:09
  • 280
  • 0
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола не скри задоволството си след победата с 2:0 над Арсенал във финала на Карабао Къп, но призна, че спечелването на трофеи става все по-трудно.

„Какво да кажа? Важно е да спечелиш трофей. Това е специален момент, защото последните две седмици бяха тежки. В първите 15 минути те ни задушаваха, не можехме да си поемем дъх. След това спечелихме няколко единоборства и започнахме да играем. Много съм щастлив, защото Микел Артета е изградил практически непобедим отбор“, заяви Гуардиола.

„Пета Купа на лигата за 10 години – не е зле. Всеки следващ път спечелването на трофеи изглежда по-трудно от предишния. Наистина е сложно по много причини“, добави той.

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде
„Когато започнеш да побеждаваш с млад отбор, можеш да продължиш в същия дух. Трябва да познавам играчите. Трябва да знам как се държат в определени моменти. В съвременния футбол всеки съперник е конкурентоспособен. Мисля, че се учим за бъдещето и се надявам следващия сезон да се представим по-добре. Все още не сме отбор като Арсенал или като нас самите в миналото. Но винаги сме намирали начини да печелим трофеи", изтъкна Пеп.

„Честно казано, бих искал да водим с 9 точки в Премиър лийг. Всичко е в ръцете на Арсенал. Нуждаем се от време, от добра почивка. Изтощен съм, след това ще гледаме стъпка по стъпка“, каза още Гуардиола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 7306
  • 5
Кьолн остана без треньор

  • 22 март 2026 | 22:56
  • 557
  • 0
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 20196
  • 341
Димитри Пайе сложи край на кариерата си

  • 22 март 2026 | 21:54
  • 2454
  • 0
Неостаряващият Жиру смълча “Велодром”

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 2995
  • 0
Атлетик Билбао се върна на пътя на победите и продължи негативната серия на Бетис

  • 22 март 2026 | 21:43
  • 1442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 19263
  • 75
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 73451
  • 513
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 26396
  • 24
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 20196
  • 341
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 36628
  • 126
Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 7306
  • 5