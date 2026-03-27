  Бивш шеф на Байерн за Гуардиола: Мога да прочета по лицето му, че нещо не е наред

Бивш шеф на Байерн за Гуардиола: Мога да прочета по лицето му, че нещо не е наред

  • 27 март 2026 | 14:15
Бивш шеф на Байерн за Гуардиола: Мога да прочета по лицето му, че нещо не е наред

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще напусне клуба в края на сезона. Това мнение изрази бившият шеф на Байерн Мюнхен Матиас Замер, който работи на “Алианц Арена” именно с каталунския наставник в продължение на три години, печелейки заедно три титли на Бундеслигата и на два пъти купата на страната. Спекулациите относно бъдещето на Гуардиола начело на “гражданите” витаят от седмици, а все повече различни източници твърдят, че той няма да води клуба през следващата година.

“Първо, искам да кажа, че съм много щастлив за него. Работихме отлично заедно в продължение на три години и той е много, много добър треньор. Смятам, че мога да прочета отлично по лицето му, жестовете и очите, начинът, по който говори. Нещо не е наред, мога да го почувствам. Изписано е по лицето му. Няма нужда да обясняваш на хора, които нямат идея за какво става дума, че не можеш винаги да печелиш. Моят съвет към него е да поеме дълбоко дъх,” обясни носителят на “Златната топка” за 1996 година.

Самият Гуардиола на няколко пъти намекна в последните месеци, че бъдещето му начело на Манчестър Сити, но все още не е взел финалното решение.

Снимки: Imago

