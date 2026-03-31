Галатасарай се нареди на опашката за Павлович

Миналогодишният опит на Галатасарай да привлече Страхиня Павлович завърши неуспешно, тъй като Милан не желаеше да разглежда оферти под 20 милиона евро. Въпреки това, според най-новата информация от Италия, цената на сръбския защитник вече е удвоена, а "росонерите" са заявили: Не ни търсете, ако не сте подготвили поне двойно, тоест 40 милиона евро!

Въпреки значително по-високата цена, ръководството на турския клуб не се отказва. Твърди се, че шефовете на Галатасарай отново са установили контакт с колегите си от „Сан Сиро“ с ясното намерение да привлекат Павлович като партньор на Давинсон Санчес в защитата. Източници, близки до клуба, твърдят, че името на сръбския национал е обозначено като абсолютен приоритет в този трансферен прозорец. Галатасарай е готов да започне финални преговори, за да осигури подписа му. Ако трансферът се осъществи, той ще стане вторият най-скъп в историята на клуба, но и на целия турски футбол.

Единственият по-скъп трансфер би бил пристигането на Виктор Осимен от Наполи в Галатасарай за 75 милиона евро. В момента второто място в списъка на най-скъпите попълнения заема трансферът на Матео Гендузи от Лацио във Фенербахче (28 милиона евро), следван от Юсеф Ен-Несири (Севиля – Фенербахче, 19.5 милиона), Габриел Сара (Норич – Галатасарай, 18 милиона), Емануел Агбаду (Уулвърхемптън – Бешикташ, 18 милиона) и Марио Жардел (Порто – Галатасарай, 17.5 милиона евро).

