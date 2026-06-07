Лацио иска защитник на Брайтън

Италианският Лацио следи централния бранител Диего Копола, стремейки се да подсили защитните си опции през лятото. Именно футболистът, който е собственост на английския Брайтън, се очертава като потенциална трансферна цел на римския клуб и смятания за бъдещ наставник на отбора Дженаро Гатузо, съобщава вестник Corriere dello Sport.

Напускането на Алесио Романьоли, който се отправя към Катар, както и несигурността около Марио Джила оставят Лацио с неотложна нужда да попълни защитната си линия.

22-годишният Копола би струвал около 13-15 милиона евро, въпреки че Брайтън предпочита да изпрати централния защитник за нов престой под наем, вместо да го продаде за постоянно.

Италианският младежки национал прекара втората половина на миналия сезон под наем във ФК Париж във френската Лига 1, записвайки 13 мача и впечатлявайки достатъчно, за да привлече интерес от други клубове.

В Брайтън засега изчакват и искат да преценят ситуацията около Диего Копола, преди да вземат решение за бъдещето му.

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