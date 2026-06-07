Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Лацио иска защитник на Брайтън

Лацио иска защитник на Брайтън

  • 7 юни 2026 | 02:59
  • 237
  • 0
Лацио иска защитник на Брайтън

Италианският Лацио следи централния бранител Диего Копола, стремейки се да подсили защитните си опции през лятото. Именно футболистът, който е собственост на английския Брайтън, се очертава като потенциална трансферна цел на римския клуб и смятания за бъдещ наставник на отбора Дженаро Гатузо, съобщава вестник Corriere dello Sport.

Напускането на Алесио Романьоли, който се отправя към Катар, както и несигурността около Марио Джила оставят Лацио с неотложна нужда да попълни защитната си линия.

22-годишният Копола би струвал около 13-15 милиона евро, въпреки че Брайтън предпочита да изпрати централния защитник за нов престой под наем, вместо да го продаде за постоянно.

Италианският младежки национал прекара втората половина на миналия сезон под наем във ФК Париж във френската Лига 1, записвайки 13 мача и впечатлявайки достатъчно, за да привлече интерес от други клубове.

В Брайтън засега изчакват и искат да преценят ситуацията около Диего Копола, преди да вземат решение за бъдещето му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Португалия загря за Световното първенство с успех над Чили

Португалия загря за Световното първенство с успех над Чили

  • 6 юни 2026 | 22:49
  • 10698
  • 158
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 10059
  • 121
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 6244
  • 219
Байерн започва защитата на Купата на Германия срещу тим от Втора Бундеслига

Байерн започва защитата на Купата на Германия срещу тим от Втора Бундеслига

  • 6 юни 2026 | 21:08
  • 1434
  • 1
Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

  • 6 юни 2026 | 20:48
  • 3337
  • 3
Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

  • 6 юни 2026 | 20:11
  • 3232
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 49040
  • 311
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 33086
  • 35
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 10059
  • 121
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 6244
  • 219
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 14144
  • 195
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 22186
  • 16