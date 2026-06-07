Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

Панама и Босна завършиха 1:1 в последен приятелски мач за двата отбора преди Мондиал 2026, който се игра в Сейнт Луис, Мисури. Мачът се проведе при огромна подкрепа за балканската държава - най-вече заради наличието на сериозната емигрантска общност в района, като близо 20 000 босненски привърженици не спряха да подкрепят любимците си, но това не се оказа достатъчно за успеха. И двата гола паднаха през първата част, като босненците излязоха напред в средата на първото полувреме, но в самия негов край централноамериканската държава изравни. За Босна не игра ветеранът и легенда Един Джеко, който в този мач бе съхранен. Тимът остава непобеден в последните си осем мача.

🔊 I am from Bosnia, take me to America 🔊 pic.twitter.com/nhIDFHp68b — Grace Ybarra (@gnybarra) June 6, 2026

В 23-ата минута Амар Дедич центрира добре отдясно, а играчът на Шалке 04 Никола Катич с глава отблизо откри резултата за Босна и хвърли в делириум огромната част от стадиона. Панама обаче успя да изравни в самия край на полувремето, когато след корнер и разбъркване Джовани Рамос успя да простреля Никола Васил с удар от наказателното поле - 1:1.

Втората част имаше доста по-малко ситуации, като гол на панамската резерва Хосе Фахардо беше отменен заради засада. Така в крайна сметка двата отбора не успяха да се победят.

Ladies and gentlemen, this is not Sarajevo; it’s St. Louis, USA, and Bosnia is playing at home.



POLJEM SE SIRI MIRIS LJILJANA! pic.twitter.com/fjS6SNM3g4 — BiHFootball (@BiHFootball) June 6, 2026

В откриващия си мач от Мондиал 2026 Панама ще срещне Гана, докато Босна ще срещне един от съдомакините Канада в първия си мач от Световното.

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