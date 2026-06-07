Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Босна и Херцеговина
  3. Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

  • 7 юни 2026 | 00:23
  • 896
  • 0
Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

Панама и Босна завършиха 1:1 в последен приятелски мач за двата отбора преди Мондиал 2026, който се игра в Сейнт Луис, Мисури. Мачът се проведе при огромна подкрепа за балканската държава - най-вече заради наличието на сериозната емигрантска общност в района, като близо 20 000 босненски привърженици не спряха да подкрепят любимците си, но това не се оказа достатъчно за успеха. И двата гола паднаха през първата част, като босненците излязоха напред в средата на първото полувреме, но в самия негов край централноамериканската държава изравни. За Босна не игра ветеранът и легенда Един Джеко, който в този мач бе съхранен. Тимът остава непобеден в последните си осем мача.

В 23-ата минута Амар Дедич центрира добре отдясно, а играчът на Шалке 04 Никола Катич с глава отблизо откри резултата за Босна и хвърли в делириум огромната част от стадиона. Панама обаче успя да изравни в самия край на полувремето, когато след корнер и разбъркване Джовани Рамос успя да простреля Никола Васил с удар от наказателното поле - 1:1.

Втората част имаше доста по-малко ситуации, като гол на панамската резерва Хосе Фахардо беше отменен заради засада. Така в крайна сметка двата отбора не успяха да се победят.

В откриващия си мач от Мондиал 2026 Панама ще срещне Гана, докато Босна ще срещне един от съдомакините Канада в първия си мач от Световното.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Португалия загря за Световното първенство с успех над Чили

Португалия загря за Световното първенство с успех над Чили

  • 6 юни 2026 | 22:49
  • 9339
  • 150
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 8326
  • 69
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 4150
  • 166
Байерн започва защитата на Купата на Германия срещу тим от Втора Бундеслига

Байерн започва защитата на Купата на Германия срещу тим от Втора Бундеслига

  • 6 юни 2026 | 21:08
  • 1239
  • 1
Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

Нова звезда в Премиър лийг: Брайтън плати близо 30 млн. евро за искан от Челси и Нюкасъл

  • 6 юни 2026 | 20:48
  • 2983
  • 2
Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

  • 6 юни 2026 | 20:11
  • 2835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 47191
  • 159
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 31775
  • 33
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 8326
  • 69
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 4150
  • 166
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 13142
  • 114
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 21303
  • 16