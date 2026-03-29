Един от голмайсторите на Индонезия аут за мача с България

Слушай на живо: Индонезия - България

Нападателят Мауро Зийлстра, който вкара първото си попадение с екипа на Индонезия преди дни в мача със Сейнт Китс и Невис (4:0) в първия ден на турнира FIFA Series 2026, е контузен, a Йенс Рейвън е включен вместо него в състава за утрешния мач с България. 20-годишният Рейвън, роден в Нидерландия, но играещ за тима на Бали Юнайтед, веднага се е включил в тренировката на индонезийския национален отбор.

Зийлстра, който е на 21, през тази зима пристигна в Индонезия, след като преди това носеше екипа на Волендам в Нидерландия. Въпреки това, треньорът на индонезийците Джон Хердман не го е освободил, а все още е в лагера на тима. Травмата му е в аддукторите на левия крак и ще бъде следена от лекарите на националния отбор.

"Това със сигурност е различен мач, различно ниво и нямаме търпение да се изправим срещу един страхотен отбор", каза по повод предстоящата среща с България капитанът и централен защитник на Индонезия Джей Идзес.

Двата отбора се срещат утре от 16:00 часа българско време на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта.