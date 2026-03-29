Един от голмайсторите на Индонезия аут за мача с България

  • 29 март 2026 | 15:13
Нападателят Мауро Зийлстра, който вкара първото си попадение с екипа на Индонезия преди дни в мача със Сейнт Китс и Невис (4:0) в първия ден на турнира FIFA Series 2026, е контузен, a Йенс Рейвън е включен вместо него в състава за утрешния мач с България. 20-годишният Рейвън, роден в Нидерландия, но играещ за тима на Бали Юнайтед, веднага се е включил в тренировката на индонезийския национален отбор.

Зийлстра, който е на 21, през тази зима пристигна в Индонезия, след като преди това носеше екипа на Волендам в Нидерландия. Въпреки това, треньорът на индонезийците Джон Хердман не го е освободил, а все още е в лагера на тима. Травмата му е в аддукторите на левия крак и ще бъде следена от лекарите на националния отбор.

"Това със сигурност е различен мач, различно ниво и нямаме търпение да се изправим срещу един страхотен отбор", каза по повод предстоящата среща с България капитанът и централен защитник на Индонезия Джей Идзес.

Двата отбора се срещат утре от 16:00 часа българско време на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта.

В Индонезия: слаб интерес за "захарните момчета", срещу България публиката скача двойно

От ФИФА "доставили" топката на голмайстора на България

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

"Соколите" организират екскурзия до Пловдив

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

"Лъвовете" с официална тренировка на стадиона 24 часа преди финала

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

11-те на Черноморец (Бургас) и Дунав (Русе)

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

