Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Селекционерът на България Александър Димитров ще говори пред журналистите в Джакарта преди финалната среща на турнира FIFA Series 2026. Пресконференцията на наставника на "лъвовете" ще започне в 13:00 часа индонезийско време, което след преместването на часовника в България с един час напред означава, че нейното начало ще бъде в 9:00 у нас.

До Димитров ще застане нападателят Владимир Николов, който реализира хеттрик срещу Соломоновите острови онзи ден. Утре следобед излизаме на стадион GBK срещу домакините в спор за първото място в надпреварата.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

