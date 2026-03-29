  От ФИФА "доставили" топката на голмайстора на България

От ФИФА "доставили" топката на голмайстора на България

  29 март 2026 | 11:18
Слушай на живо: Индонезия - България

Българският реализатор Владимир Николов е прибрал топката от двубоя със Соломоновите острови, в който нашите разбиха представителите на Океания с 10:2 на турнира FIFA Series 2026. Нападателят на Корона (Киелце) отбеляза хеттрик, с което стана първият български национал с три попадения в един мач от над десетилетие.

След последния съдийски сигнал лично делегатът на ФИФА е посетил съблекалнята на "лъвовете" и връчил топката на бившия футболист на Славия по случай трите гола в мрежата на "бонитос".

По-рано днес Николов участва в пресконференцията на нашите в Джакарта, където изрази удовлетворение от свършеното на терена онзи ден, признавайки, че от малък е мечтал да реализира за националния отбор. Утре момчетата на Александър Димитров излизат срещу Индонезия във финала на състезанието.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

